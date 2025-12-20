GBL, Άρης - Περιστέρι 81-76: «Καθάρισε» ο Νουά στην παράταση

Onsports Team

Μετά από μια συναρπαστική μάχη που κρίθηκε στην παράταση, ο Άρης κατάφερε να διατηρήσει αλώβητο το «σπίτι» του, επικρατώντας του Περιστερίου με 81-76 (κ.α. 71-71), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Η νίκη αυτή ήταν η 5η για τους «κιτρινόμαυρους» στο φετινό πρωτάθλημα και ήρθε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Άρης μπήκε πιο δυναμικά στο παρκέ και προηγήθηκε νωρίς με 7-2 στο 3’. Το Περιστέρι, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, βρίσκοντας ρυθμό με τους Φαν Τούμπεργκεν, Γιάνκοβιτς και Κακλαμανάκη, «τρέχοντας» ένα επιμέρους 5-16 και παίρνοντας το προβάδισμα στο 9’ με 12-18. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 13’ (23-26), όμως στη συνέχεια ο Άρης ανέβασε στροφές. Με αιχμή τους Μήτρου-Λονγκ, Νουά και Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 39-35.

Στην τρίτη περίοδο, ο Άρης έδειξε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Με τη συμβολή του Άντζουσιτς στην επίθεση, ξέφυγε με διαφορά 10 πόντων (50-40). Το Περιστέρι μείωσε προσωρινά στους τέσσερις (50-46), όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έκλεισαν το δεκάλεπτο και πάλι στο +10 (58-48).

Στην τελευταία περίοδο, οι φιλοξενούμενοι αντεπιτέθηκαν δυναμικά. Με επιμέρους σκορ 2-12 και τους Χάρις, Νίκολς και Άμπερκρομπι να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, έφεραν το ματς στα ίσα στο 35’ (60-60). Ο Αμίν Νουά πήρε τότε την κατάσταση στα χέρια του, ευστοχώντας σε κρίσιμα τρίποντα και σε ένα γκολ-φάουλ, δίνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων στον Άρη (66-62 στο 36’). Παρ’ όλα αυτά, το Περιστέρι δεν λύγισε και με τους Κακλαμανάκη και Νίκολς ισοφάρισε ξανά (66-66), με το παιχνίδι να παραμένει στην απόλυτη ισορροπία μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Κουλμπόκα πέτυχε κρίσιμο τρίποντο για το 71-68, όμως ο Νίκολς απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 71-71 και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι δύο ομάδες βάδισαν χέρι-χέρι μέχρι το 73-73, όταν ο Άρης «έτρεξε» σερί 5-0 με τους Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ, παίρνοντας προβάδισμα 78-73. Το τρίποντο του Νίκολς μείωσε σε 78-76, όμως ο Νουά, με καθοριστικό καλάθι λίγο πριν το φινάλε, διαμόρφωσε το τελικό 81-76.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης ήταν ο Αμίν Νουά, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους (5/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 13 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, σε μια ομάδα που είχε συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, δείχνοντας το πόσο αμφίρροπη ήταν η αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τζιοπάνος, Μαλαμάς

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (3), Τζόουνς 4 (), Νουά 27 (5), Πουλιανίτης , Γκιουζέλης, Μποχωρίδης , Ίνοκ 8 (1) , Χαρέλ 4, Άντζουσιτς 10 (2) , Κουλμπόκα 3 (1).

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (3), Καρντένας 10 (1), Φαν Τούμπεργκεν 10 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 10 (2), Πετράκης, Ιτούνας, Μουράτος 2, Άμπερκρομπι 8 (2), Κακλαμανάκης 10, Χάρις 13 (1).