LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το κρίσιμο ματς για τη Super League
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 20 Δεκεμβρίου 2025, 20:18
SUPER LEAGUE / Κηφισιά / Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League.

Το τελευταίο τους ματς στο 2025 θα δώσουν Ολυμπιακός και Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», το απόγευμα του Σαββάτου (20/12). Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά την εξασφάλιση του άτυπου τίτλου του «πρωταθλητή χειμώνα» και της πρώτης θέσης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θέλει να υποδεχθεί το 2026 από την κορυφή. Αυτό θα συμβεί δεδομένα από σήμερα (20/12), αν επικρατήσει της Κηφισιάς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να μένει στο 0-0 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, πρώτη απώλεια βαθμών μετά από επτά σερί νίκες, ενώ κι η Κηφισιά έρχεται από ισοπαλία, επίσης «λευκή», με τον Αστέρα AKTOR. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τη διατήρησε στην οκτάδα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Κηφισιά από το Live Chat του Onsports:



