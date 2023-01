Australian Open: Εντυπωσιακή πρόκριση στα ημιτελικά για Τζόκοβιτς (video)

Ο Σέρβος τενίστας νίκησε εύκολα και τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο 35χρονος σταρ (Νο 5 στον κόσμο) ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε 6-1, 6-2, 6-4 του 25χρονου Ρώσου και πέρασε στα ημιτελικά του Australian Open για 13η φορά στην καριέρα του.

Το επόμενό του εμπόδιο είναι ο Αμερικανός Τόμι Πολ. Ο Αμερικανός, Νο 35 στον κόσμο, νίκησε τον συμπατριώτη του, Μπεν Σέλτον (Νο 89) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους τέσσερις ενός μεγάλου τουρνουά.

Making the hard courts look easy ?@DjokerNole is into his 10th #AusOpen semifinal!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/bLy6VAxKZG