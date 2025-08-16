Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ανώτεροι οι «νερατζούρι» στην πρόβα τζενεράλε των Πειραιωτών

Onsports Team

Ντι Μάρκο και Τουράμ σκόραραν στο φιλικό του Μπάρι και η Ίντερ επικράτησε δίκαια 2-0 του Ολυμπιακού, στο τελευταίο φιλικό των «ερυθρόλευκων».

Πρόβα τζενεράλε για Ίντερ και Ολυμπιακό στο «Σαν Νίκολα» του Μπάρι. Μπροστά σε 30.000 φίλους των «νερατζούρι», η ιταλική ομάδα επικράτησε 2-0 των «ερυθρόλευκων». Σε ένα φιλικό χωρίς τις σπουδαίες φάσεις, αλλά τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ντι Μάρκο και Τουράμ ήταν αυτοί που βρήκαν δίχτυα, σε ένα παιχνίδι που είχε και ένταση και σαφώς ήταν επιπέδου Champions League για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φάση στο ματς ήταν για τον Ολυμπιακό. Στο 7’ ο Στρεφέτσα εκτέλεσε φάουλ, ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Στρεφέτσα στο 15’ έφυγε στην κόντρα, με το σουτ που επιχείρησε να περνά άουτ. Ένα λεπτό μετά, ήρθε το γκολ για την Ίντερ στην πρώτη της φάση στο ματς ουσιαστικά. Οι Ιταλοί στο transition άλλαξαν την μπάλα και ο Ντι Μάρκο με προβολή μετά από ασίστ του Λαουτάρο Μαρτίνες, έκανε το 1-0.

Στο 35’ οι «νερατζούρι» απείλησαν με προβολή του Λαουτσάρο, η οποία σταμάτησε στα αντανακλαστικά του Τζολάκη.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με γκολ των Ιταλών. Στο 52’ ο Ντούμφρις σούταρε από δεξιά, ο Τζολάκης έδιωξε και ο Τουράμ από κοντά έκανε το 2-0.

Ο Μπίσεκ στο 64’ έκανε κεφαλιά με τον Τζολάκη να διώχνει. Ο Ντούμφρις στο 73’ είχε σουτ που έδιωξε ο Τζολάκης. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι και έτσι η Ίντερ επικράτησε 2-0.

ΙΝΤΕΡ (Κριστιάν Κίβου): Ζόμερ, Παβάρ (62’ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (73’ Ντε Φράι), Μπαστόνι (73’ Νταρμιάν), Ντάμφρις (81’ Ζαλέσκι), Σούσιτς (62’ Μπίσεκ), Μπαρέλα (81’ Ασλάνι), Μιχταριάν (62’ Ζιελίνσκι), Ντι Μάρκο (28’ Ενρίκε), Τουράμ (73’ Μπόνι), Λαουτάρο (73’ Εσπόζιτο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (72’ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81’ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72’ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61’ Λιατσικούρας).