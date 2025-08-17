Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

Onsports Team

Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίαζ έκριναν τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας Γερμανίας, με την Μπάγερν να επικρατεί 2-1 της Στουτγάρδης.

Η Μπάγερν Μονάχου στην «MHP Arena», έγινε η κάτοχος του πρώτου τίτλου της σεζόν στην Γερμανία. Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Στουτγάρδης στον τελικό του Super Cup της χώρας. Αυτός ήταν ο 11ος τίτλος υπερπρωταθλήτριας για την Μπάγερν.

Στο 18’ ο Κέιν άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουίς Ντίαζ ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την Μπάγερν. Διαμορφώνοντας το 2-0.

Οι Κυπελλούχοι μείωσαν στις καθυστερήσεις με τον Λέβελινγκ για το τελικό 2-1. Ο Μάνουελ Νόιερ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και έτσι η ομάδα του Μονάχου κατέκτησε το Super Cup.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (Σεμπάστιαν Χένες): Μπρέντλοου, Βάγκνομαν (81’ Ασινιόν), Γιακέζ, Σαμπό (71’ Χένρικς), Μίτελσταντ, Καραζόρ (81’ Νάρτι), Στίλερ (87’ Τσέμα), Λέβελινγκ, Ουντάβ, Φίριχ (71’ Ντεμίροβιτς), Βόλτεμαντε.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βινσέν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ (73’ Μπόουι), Ουπαμεκανό (81’ Κιμ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα (90’+3’ Μπίσοφ), Ολίσε (90’+3’), Γκνάμπρι (81’ Γκερέιρο), Ντίαζ, Κέιν.