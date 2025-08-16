Ομάδες

La Liga: Εύκολα κι απλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μαγιόρκα
Onsports Team 16 Αυγούστου 2025, 23:12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ματς με τρία γκολ για την Μπαρτσελόνα και δύο κόκκινες για την Μαγιόρκα, οι τρεις πρώτοι βαθμοί στην Primera Division ήρθαν εύκολα για τους Καταλανούς.

Η προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για υπεράσπιση του τίτλου της, άρχισε με εύκολη νίκη στην έδρα της Μαγιόρκα. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν 3-0, ενώ το ματς κύλησε άνετα λόγω και των δύο αποβολών που είχαν οι γηπεδούχοι απ’ το πρώτο μέρος.

Οι Καταλανοί χρειάστηκαν μόλις 7 λεπτά για να κάνουν… σεφτέ στα γκολ. Ο Ραφίνια ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Ο Φεράν Τόρες στο 23’ διαμόρφωσε το 0-2, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» απ’ τα μέσα του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες με αποβολή του Μορλάνες στο 33’, ενώ λίγα λεπτά μετά αποβλήθηκε και ο Μουρίκι. Εκεί είχαν τελειώσει τα πάντα, με την Μπαρτσελόνα να «σβήνει» το ματς.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ με το «10» στην πλάτη και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους Καταλανούς.

 



