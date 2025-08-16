La Liga: Εύκολα κι απλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μαγιόρκα

Onsports Team

Σε ματς με τρία γκολ για την Μπαρτσελόνα και δύο κόκκινες για την Μαγιόρκα, οι τρεις πρώτοι βαθμοί στην Primera Division ήρθαν εύκολα για τους Καταλανούς.

Η προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για υπεράσπιση του τίτλου της, άρχισε με εύκολη νίκη στην έδρα της Μαγιόρκα. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν 3-0, ενώ το ματς κύλησε άνετα λόγω και των δύο αποβολών που είχαν οι γηπεδούχοι απ’ το πρώτο μέρος.

Οι Καταλανοί χρειάστηκαν μόλις 7 λεπτά για να κάνουν… σεφτέ στα γκολ. Ο Ραφίνια ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Ο Φεράν Τόρες στο 23’ διαμόρφωσε το 0-2, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» απ’ τα μέσα του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες με αποβολή του Μορλάνες στο 33’, ενώ λίγα λεπτά μετά αποβλήθηκε και ο Μουρίκι. Εκεί είχαν τελειώσει τα πάντα, με την Μπαρτσελόνα να «σβήνει» το ματς.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ με το «10» στην πλάτη και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους Καταλανούς.