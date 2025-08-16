Λιντς: Απέκτησε τον Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν για την επίθεση

Onsports Team

Ενισχύθηκαν οι Άγγλοι με τον 28χρονο στράικερ που θα βοηθήσει σε μια δύσκολη σεζόν στην Premier League.

Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε στη Λιντς ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν. Ο 28χρονος Άγγλος διεθνής επιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Έβερτον, με τη Λιντς να σπεύδει να τον προσθέσει στο έμψυχο δυναμικός της στην επιστροφή της στην Premier League.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν αγωνίστηκε τις εννέα τελευταίες σεζόν στην Έβερτον, μετρώντας 273 εμφανίσεις με 71 γκολ.