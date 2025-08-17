Ηρακλής: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάριου Πουλιανίτη

Onsports Team

Η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης επισημοποίησε την συμφωνία με τον παίκτη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Μάριο Πουλιανίτη, που υπέγραψε συμβόλαιο με τον «Γηραιό» για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 και επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο Ιβανώφειο.

Γεννημένος στις 29 Νοεμβρίου του 1999, έχει ύψος 1,93 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Ακαδημία του Θόδωρου Ροδόπουλου, ΑΚ Αστέρια. Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Α2 με τον Φίλιππο Βέροιας (4,9 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ σε 29 παιχνίδια).

Την επόμενη σεζόν (2022-2023) αγωνίστηκε στην ΕΚ Καβάλας, έχοντας 11,7 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, σε 29 αγώνες. Φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ηρακλή την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, μετρώντας 4 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 32 αναμετρήσεις.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν από τους βασικούς συντελεστές της παραμονής των Τρικάλων στην Elite League, με απολογισμό 11,3 πόντους, 5,8 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ σε 32 ματς, ενώ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Έχει υπάρξει, ακόμη, παίκτης των Ανατόλια, Γέφυρας και Πανσερραϊκού».