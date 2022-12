Ανασκόπηση 2022: Ονειρεμένη αρχή και φινάλε για την... die hard, Μαρία Σάκκαρη (videos)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε τη χρονιά από το Νο 6 της WTA και πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις κατάφερε να φτάσει μέχρι το Νο 3 του κόσμου. Ωστόσο ένα «μπλακ άουτ» στη μέση της σεζόν την οδήγησε ξανά στην ίδια θέση από την οποία ξεκίνησε, δηλαδή στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης στην «αυλαία» του 2022.

Ονειρεμένο ήταν το πρώτο 3μηνο για την Μαρία Σάκκαρη, που ξεκίνησε με απίστευτα νούμερα τη χωμάτινη σεζόν, πετυχαίνοντας 16 νίκες και μόλις 6 ήττες, ενώ συνολικά σημείωσε 40 νίκες και 23 ήττες ολόκληρο το έτος.

A true leader on and off the court, this year's Jerry Diamond ACES Award goes to @mariasakkari ?



This special recognition goes to the player who consistently goes above and beyond in promoting the sport of women’s tennis to fans, media and local communities ?#WTAAwards pic.twitter.com/TePare6URJ