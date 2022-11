ATP Finals: Σφοδρή ήττα από τον Φριτς για τον ανέτοιμο Ράφα Ναδάλ στην Πρεμιέρα του στο Τορίνο (vid)

Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Αμερικανός, που επιβλήθηκε του αντιπάλου του με 7-6(3), 6-1 σε 99 λεπτά αγώνα και έφτασε στην παρθενική νίκη της καριέρας του σε ΑΤΡ Finals.

Ωστόσο αυτή ήταν η 2η σερί ήττα του γνώρισε ο κάτοχος των 22 Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είχε ηττηθεί και τον Τόμι Πολ στην πρεμιέρα του στο Paris Masters και έχει να πάρει νίκη από το US Open τον Σεπτέμβρη.

Ο Τέιλορ Φριτς αποδείχθηκε κυρίαρχος του αγώνα, δημιούργησε εννέα break points, εκμεταλλεύτηκε τα δυο και δεν άφησε τον Ισπανό να φτάσει ποτέ σε break point, για να κατακτήσει τη νίκη με straight sets. Ο Αμερικανός έβγαλε 23 winners και έκανε μόλις 10 αβίαστα λάθη, κερδίζοντας 46/58 πόντους πίσω από το σερβίς του.

Αντίστοιχα ο Ράφα αν και έδειξε την κλάση του σε ουκ ολίγες φάσεις, έκανε 22 αβίαστα λάθη και κέρδισε μόλις 8/20 πόντους από το 2ο σερβίς του με την ήττα να είναι το απόλυτο δίκαιο αποτέλεσμα για το πρώτο του ματς στο Green Group της διοργάνωσης του Τορίνο.

