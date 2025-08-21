Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, σε σπουδαία ματς για τα play offs Europa League και Conference League

Onsports Team

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Σαμσουνσπόρ, οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται απ’ τη Ριέκα και η Ένωση δοκιμάζεται στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ.

Η ώρα των play offs σε Europa League και Conference League έφτασε. Τρεις ελληνικές ομάδες… ρίχνονται στη «μάχη», διεκδικώντας σημαντικές προκρίσεις για διαφορετικούς λόγους. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν τη League Phase του Europa League, με περισσότερα χρήματα και πρεστίζ φυσικά. Η ΑΕΚ από την άλλη, ψάχνει την ευρωπαϊκή συνέχεια στο Conference League, καθώς μόνο αν προκριθεί εξασφαλίζει League Phase μέχρι το χειμώνα.

Παράλληλα, τα ζευγάρια αυτά είναι σημαντικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η χώρα μας έχει ανάγκη τα θετικά αποτελέσματα και τις προκρίσεις, για να μαζέψει βαθμούς στο ranking και να εξασφαλίσει πως θα παραμείνει με τέσσερις εκπροσώπους εκτός συνόρων. Έχοντας ήδη χάσει τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός θα μπει στη League Phase του Champions League.

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός σε ματς ιδιαιτεροτήτων, φιλοξενεί την Σαμσουνσπόρ. Η ελληνοτουρκική «μάχη» είναι πάντα απ’ αυτές που ξεχωρίζουν. Οι «πράσινοι» κόντρα στην άπειρη αλλά ενθουσιώδη ομάδα της Σαμψούντας, ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους κάνει μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς σε μια εβδομάδα στον Πόντο.

Ο Ρουί Βιτόρια συγκριτικά με τα ματς με τη Σαχτάρ δεν έχει τον Μαξίμοβιτς που πωλήθηκε, ενώ στη λίστα είναι ο Καλάμπρια που αποκτήθηκε πρόσφατα. Επιστρέφει και ο Μπακασέτας. Εκτός ο Γεντβάι που δε θα παίξει ούτε στην Τουρκία, εξαιρετικά αμφίβολος ο Τζούρισιτς.

Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ δίνει «μάχη» με την Άντερλεχτ. Με μεγαλύτερο διακύβευμα, καθώς αναζητά την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της Ένωσης. Κάτι που δε θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Στις 21:45 για το Europa League), ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί στη Ριέκα. Οι Θεσσαλονικείς έχοντας τον ενθουσιασμό της μεταγραφής Ζαφείρη, θα αγωνιστούν με μοναδικό στόχο να κάνουν το μεγάλο βήμα πρόκρισης από την Κροατία. Μετατρέποντας τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία αν γίνεται.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε, ενώ στην αποστολή είναι για πρώτη φορά ο Γιακουμάκης. Επέστρεψε και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων σε play offs Europa League και Conference League:



Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 21:00 Cosmote Sport 1

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 21:00 Cosmote Sport 2

Ριέκα – ΠΑΟΚ 21:45 OPEN TV