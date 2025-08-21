Επεισόδια Αργεντινή: Ανάγκασαν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν

Οnsports Τeam

Θλιβερές είναι οι εικόνες από τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ των οπαδών της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση για το Copa Sudamericana, όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ ενεπλάκησαν άγρια στις εξέδρες με αυτούς της Ιντεπεντιέντε, με αποτέλεσμα την διακοπή του αγώνα στο 52ο λεπτό.

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί των Χιλιανών αποφάσισαν να προσεγγίσουν αυτούς των γηπεδούχων, τους πέταξαν χειροβομβίδες κρότου - λάμψης, αλλά και τους πέταξαν είδη καθαρισμού, ενώ υπάρχουν αναφορές και για κλοπή ενός πανό.

Αρκετά αργότερα, όταν οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες, χούλιγκανς της Ιντεπεντιέντε εισέβαλαν στην κερκίδα και ξεκίνησαν άγρια επεισόδια, απ’ τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά αρκετοί Χιλιανοί, ενώ στα Μέσα της Αργεντινής γίνεται λόγος ακόμα και για νεκρούς.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν μερικά βίντεο που δείχνουν τους οπαδούς της Ιντεπεντιέντε να αναγκάζουν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν, τη στιγμή που η Αστυνομία ήταν απούσα.