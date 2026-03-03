Μονέκε: «Ήταν φάουλ στον Χέιζ-Ντέιβις, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους»

Οnsports Team

Ένας ακόμα άνθρωπος του μπάσκετ εξέθεσε όσους προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλλοίωση αποτελέσματος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί.

Ο Τσίμα Μονέκε τοποθετήθηκε μέσω της εκπομπής Triple Threat Show στο Amerikanos24 για τη φάση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί.

Ο Αμερικανός άσο τόνισε πως ήταν ξεκάθαρα φάουλ πάνω στον παίκτη των «πρασίνων» από τον Καβαλίερ και εξέθεσε όσους υποστήριξαν το αντίθετο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε για τη φάση:

«Ήταν φάουλ. Είναι ξεκάθαρα φάουλ. Αν το βάλεις σε αργή κίνηση φαίνεται λιγότερο σοβαρό, αλλά όταν κάποιος σουτάρει την μπάλα δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις σε κανένα μέρος του χεριού του, ακόμα και αν είναι ελάχιστο το άγγιγμα θα βγάλει εκτός το σουτ σου.

Ήταν φάουλ, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Δεν έχω κάτι να κερδίσω ή να χάσω με το να το λέω αυτό, αλλά οποιοσδήποτε μπασκετμπολίστας σε εκείνη την φάση θα ήταν εκνευρισμένος που δεν θα έπαιρνε το φάουλ. Δεν με ενδιαφέρει σε ποια ομάδα παίζεις, αυτό είναι σίγουρα φάουλ».