Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Τεστ αντοχής» στην Ευρώπη
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 09:22
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Τεστ αντοχής» στην Ευρώπη

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (21/08).

Ευρωπαϊκές «μάχες» έχουν την Πέμπτη (21/08) οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τα play offs του Europa και του Conference League. Οι τρεις ομάδες έχουν μπροστά τους «Τεστ αντοχής», για την πρόκρισή τους στη League Phase των δύο διοργανώσεων.

Από εκεί και πέρα, «Άλλη Εθνική με Γιάννη» ήταν η Ελλάδα στο φιλικό με την Λετονία, όπου ο σούπερ σταρ των Μπακς έκανε ότι… ήθελε στο glass floor του Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει «Εδώ και τώρα» την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



