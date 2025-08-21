Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

Οnsports Τeam

Σκηνές χάους έρχονται από την Αργεντινή, καθώς η αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ διεκόπη εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για νεκρούς.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τον αγώνα του Copa Sudamericana, καθώς στο 52ο λεπτό αποφασίστηκε η διακοπή του, ελέω των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου της Ιντεπεντιέντε.

⚽? Des violences ont éclaté dans les tribunes du stade Libertadores de América lors du match entre l’Universidad de Chile et Independiente pic.twitter.com/1JPhX4akr8 — 75 Secondes ?️ (@75secondes) August 21, 2025

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, όλα ξεκίνησαν όταν μερίδα των οπαδών των Χιλιανών προσέγγισαν τους φιλάθλους των γηπεδούχων και τους πέταξαν χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και μπουκάλια, ενώ φέρεται να «έκλεψαν» και ένα πανό της Ιντεπεντιέντε.

Corridas en las afueras del Libertadores de América ❌ pic.twitter.com/AUWvw78R0I — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους οπαδούς να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, αλλά αυτοί αρνήθηκαν και στην συνέχεια διέρρηξαν ένα δωμάτιο που περιείχε είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντίνους.

SENSITIVE IMAGES



More from Estadio Libertadores de América from the suspended Independiente vs Universidad de Chile tie in which at least three people lost their lives. These Independiente barras knocked out a 14-year old Chilean fan with metal rods. pic.twitter.com/aY6xJcFXPu — ? Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) August 21, 2025

Έπειτα από αρκετή ώρα, οι Χιλιανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες, όμως, σ’ αυτό το σημείο, χούλιγκανς έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο και τους ξυλοκόπησαν, ενώ τυπάρχουν αναφορές ακόμα και για μαχαιρώματα, ενώ ένας οπαδός της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν σπρώχτηκε από οπαδούς των γηπεδούχων.

"CAÍDA"



Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης, έγινε εκτενής έλεγχος στα λεωφορεία που μετέφεραν τους οπαδούς των Χιλιανών, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των επιβαινόντων, ενώ συνελήφθησαν περισσότεροι από 300 οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ.