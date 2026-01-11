NBA: Ποινή τριών αγωνιστικών σε Σρέντερ για το επεισόδιο με Ντόντσιτς

EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς, Ντένις Σρέντερ, τιμωρήθηκε με τριών αγώνων αποκλεισμό άνευ αποδοχών από το NBA, λόγω αντιπαράθεσης και απόπειρας επίθεσης σε άλλον παίκτη.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρει το όνομα του αντιπάλου, ωστόσο τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 λεπτά μετά την ήττα των Κινγκς από τους Λέικερς στο Λος Άντζελες με 125-101, στις 28 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σρέντερ εντόπισε τον αντίπαλο παίκτη στην "Crypto.com Arena" και ξεκίνησε την αντιπαράθεση σε έναν διάδρομο του γηπέδου.

Ο Σρέντερ θα εκτίσει την ποινή του από το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα), όταν οι Κινγκς υποδέχονται τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ θα απουσιάσει και από τους αγώνες με τους Λέικερς (Δευτέρα, ξημερώματα Τρίτης) στο "Golden 1 Center" και με τους Νικς (Τετάρτη, ξημερώματα Πέμπτης) στο Σακραμέντο.