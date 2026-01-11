Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Ποινή τριών αγωνιστικών σε Σρέντερ για το επεισόδιο με Ντόντσιτς
EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 11 Ιανουαρίου 2026, 17:09
NBA / Σακραμέντο Κινγκς

NBA: Ποινή τριών αγωνιστικών σε Σρέντερ για το επεισόδιο με Ντόντσιτς

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς, Ντένις Σρέντερ, τιμωρήθηκε με τριών αγώνων αποκλεισμό άνευ αποδοχών από το NBA, λόγω αντιπαράθεσης και απόπειρας επίθεσης σε άλλον παίκτη.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρει το όνομα του αντιπάλου, ωστόσο τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 λεπτά μετά την ήττα των Κινγκς από τους Λέικερς στο Λος Άντζελες με 125-101, στις 28 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σρέντερ εντόπισε τον αντίπαλο παίκτη στην "Crypto.com Arena" και ξεκίνησε την αντιπαράθεση σε έναν διάδρομο του γηπέδου.

Ο Σρέντερ θα εκτίσει την ποινή του από το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα), όταν οι Κινγκς υποδέχονται τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ θα απουσιάσει και από τους αγώνες με τους Λέικερς (Δευτέρα, ξημερώματα Τρίτης) στο "Golden 1 Center" και με τους Νικς (Τετάρτη, ξημερώματα Πέμπτης) στο Σακραμέντο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)
2 λεπτά πριν FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας
25 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’
43 λεπτά πριν Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved