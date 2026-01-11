Super League 2: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καλαμάτα, 2-0 τον Πανιώνιο

INTIME SPORTS

Η πρωτοπόρος Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο, το οποίο διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας και άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου της Super League 2. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε με 2-0 των Νεοσμυρνιωτών και συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη, η Καλαμάτα έφτασε τις εννέα διαδοχικές επιτυχίες και αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή στους πέντε βαθμούς, παραμένοντας αήττητη στη φετινή διοργάνωση με απολογισμό 14 νίκες και 2 ισοπαλίες. Παράλληλα, υποχρέωσε τον Πανιώνιο στην πρώτη του ήττα στον Β΄ όμιλο (12-3-1), βάζοντας τέλος στο σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών που «έτρεχαν» οι «κυανέρυθροι» μετά την ισοπαλία των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο στη Νέα Σμύρνη.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη να ανοίγει το σκορ στο 82ο λεπτό με τον Βαφέα. Οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» τη νίκη στις καθυστερήσεις, όταν ο Τσέλιος στο 90+4΄ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Αξίζει να σημειωθεί πως η Καλαμάτα είχε την ευκαιρία να προηγηθεί νωρίτερα, στο 60΄, όμως ο Παμλίδης δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιαννακόπουλο από την άσπρη βούλα, με τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου να αποκρούει σε κόρνερ.