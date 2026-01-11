Ομάδες

Συνεχίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Μπαλοτέλι
Onsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 17:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Μπαλοτέλι

Ο έμπειρος Ιταλός επιθετικός φέρεται να συμφώνησε με την Αλ Ετιφάκ και αφήνει την Τζένοα για να ξενιτευτεί ξανά.

Η Τζένοα άνοιξε το περασμένο καλοκαίρι την πόρτα της εξόδου στον Μάριο Μπαλοτέλι, λίγους μόνο μήνες μετά την ένταξη του στην ομάδα της Γένοβα. Ο 35χρονος Ιταλός φορ είχε μείνει ελεύθερος από την Ντεμίρσπορ της Τουρκίας και αφού έψαχνε νέα ομάδα για μήνες, τελικά τον Οκτώβριο του 2024 εντάχθηκε στο ρόστερ της Τζένοα.

Δεν μπόρεσε όμως να βρει θέση στην ενδεκάδα και αγωνίστηκε μόλις για 56 λεπτά και αυτά ως αλλαγή την περασμένη σεζόν. Δεν μπόρεσε να βρει πρόταση για να μείνει στη χώρα του και σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ στα ιταλικά ΜΜΕ συμφώνησε με την Αλ Ετιφάκ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 



