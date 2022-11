ATP Finals: Με «Νόλε», Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ στο Red Group ο Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας πρωταθλητής, έπειτα την απόσυρση του Κάρλος Αλκαράθ, λόγω τραυματισμού, μπορεί να τέθηκε επικεφαλής στον έναν από τους δύο ομίλους, όμως η κλήρωση δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή για εκείνον. Ο Νο 3 του κόσμου βρίσκεται επικεφαλής στο Red Group όπου θα πρέπει αρχικά να πάρει το ένα από τα δύο «εισιτήρια», ενώ αν θέλει να συνεχίσει να ελπίζει και για την άνοδό του στο Νο 1 του κόσμου στο τέλος της σεζόν, θα πρέπει να φτάσει αήττητος μέχρι τον τίτλο στο Τορίνο.

Η κλήρωση όμως του έφερε στο «δρόμο» του τους Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ενώ στο Green Group ο Ράφα Ναδάλ είναι επικεφαλής του ομίλου, με τον 36χρονο Ισπανό να αντιμετωπίζει τους Κάσπερ Ρουντ, Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ και Τέιλορ Φριτς.

Την πρόκριση στην επόμενη φάση παίρνουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο. Ενώ στη συνέχεια θα διασταυρωθούν χιαστί στα ημιτελικά με τους δύο νικητές να διεκδικούν το τρόπαιο στο τελευταίο μεγάλο γεγονός της σεζόν.

Green Group: Ραφά Ναδάλ, Κάσπερ Ρουντ, Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, Τέιλορ Φριτς

Red Group: Στέφανος Τσιτσιπάς, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Νόβακ Τζόκοβιτς

