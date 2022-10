WTA Finals: Απόψε η Πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Τέξας – Ώρα και κανάλι της «μάχης» με την Πεγκούλα

Η περσινή ημιφιναλίστ των τελικών του Μεξικό, Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να «ανοίξει» την αυλαία του φετινού τουρνουά, που διεξάγεται στο Φορτ Γουρθ του Τέξας τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (31/10) αντιμετωπίζοντας την πρωτάρα σε WTA Finals, Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία εξασφάλισε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα τελικά της WTA, την προηγούμενη εβδομάδα στη Γουαδαλαχάρα, αναμένεται να βρεθεί στο τουρνουά της ελίτ του παγκόσμιου τένις, για δεύτερη διαδοχική φορά. Ενώ μετά την ονειρική περσινή της παρουσία που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, φέτος στοχεύει ακόμη ψηλότερα.

Πρώτο εμπόδιο για την 27χρονη κορυφαία τενίστρια της χώρας μας είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, κόντρα στην οποία μετράει 3 νίκες έναντι 2 της 28χρονης Αμερικανίδας αντιπάλου της. Ωστόσο πιο πρόσφατη νίκη είναι αυτή της Πεγκούλα, Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία νίκησε εύκολα 6-2, 6-3 την Σάκκαρη, Νο 5 της WTA, στον τελικό του Μεξικάνικου Όπεν, κατακτώντας το τελευταίο χρονικά τουρνουά πριν τα WTA Finals.

Η αγωνιστική κατάσταση αμφότερων των αθλητριών είναι εξαιρετική με την πρώτη «μάχη» του μονού του «Nancy Richey Group» στο Τέξας απόψε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (31/10, Novasports 6HD), να αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα.

H Τζέσικα Πεγκούλα ξέρει πως η Μαρία Σάκκαρη είναι μια σκληρή αντίπαλος και τόνισε σχετικά:

«Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι θα είναι εύκολο ματς γιατί την κέρδισα πρόσφατα στη Γουαδαλαχάρα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί θα προσπαθήσει να επιστρέψει και να κάνει αλλαγές. Τα courts είναι εντελώς διαφορετικά εδώ. Οι μπάλες επίσης διαφορετικές. Θα προσπαθήσω να μείνω στην τακτική μου και να εφαρμόσω ότι δούλεψε καλά στη Γουαδαλαχάρα».

Rock solid under pressure ?@mariasakkari's run to the Guadalajara final saw her save the most total break points of anyone at a WTA 1000 event this year!@SAPSports powers WTA statistics pic.twitter.com/Hfwrq3itce