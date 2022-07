O Κύργιος για το bullying:«Ο Στέφανος χτύπησε θεατή! Έχει σοβαρά θέματα, κανείς δεν τον συμπαθεί»vid

Ο Ελληνοαυστραλός κατά την on court συνέντευξη μετά την μεταξύ τους «μάχη» από το Court 1, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τονίζοντας ότι τον σέβεται και ότι τον αγαπάει!

Ο 27χρονος ομογενής από την Καμπέρα σημείωσε:

«Ήταν ένα απίστευτο ματς. Σπουδαία ατμόσφαιρα. Ένιωσα ότι ήμουν το φαβορί αφού τον είχα κερδίσει πριν μερικές εβδομάδες. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο ματς. Είναι σπουδαίος παίκτης. Ξέρει πως θα με παίξει, με έχει κερδίσει μια φορά. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα.

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Στέφανο. Ότι γίνεται στο court, μένει στο court. Τον αγαπάω»!

"I've got ultimate respect for him"@NickKyrgios salutes @steftsitsipas after their duel on No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/Tof1S6LWSR