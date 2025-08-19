Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Θέμης Αναγνωστόπουλος

Οnsports Τeam

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του πρώην παίκτη και στη συνέχεια γενικού αρχηγού της Ηλιούπολης, Θέμη Αναγνωστόπουλου.

Η ομάδα της Super League 2 με ανάρτηση της στα social media γνωστοποίησε την απώλεια του.

Η Ηλιούπολη εξέφρασε τη θλίψη της για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον σύλλογο τόσο εντός, όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολη

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο την απώλεια του Θέμη Αναγνωστόπουλου.

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Θέμη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε την ομάδα μας τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και αργότερα ως γενικός αρχηγός.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται με την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, αρχηγέ!»