Μεταγραφές: Στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Μάρκο Πετσάρσκι

AEK BC

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε τη Δευτέρα (18/08) ο Μάρκο Πετσάρσκι.

Ο 25χρονος ψηλός έχει υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με την «Ένωση».

Ο γιος του Πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 1996, Μίροσλαβ Πετσάρσκι, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε Λιετκαμπέλις και Νταρουσάφακα, έχοντας εμπειρία από το Eurocup.

Πλέον, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναμένουν να δώσει λύσεις στη φροντ λάιν.

Να θυμίσουμε ότι η προετοιμασία της ΑΕΚ για την ερχόμενη σεζόν ξεκινά την Τρίτη (19/08), ενώ η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ΑΕΚ: