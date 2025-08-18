Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λάντο Νόρις αλλάζουν ρόλους
Onsports Team 18 Αυγούστου 2025, 23:15
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λάντο Νόρις αλλάζουν ρόλους

Για τις ανάγκες ενός χορηγικού σποτ, ο «Greek Freak» προσπαθεί να χωρέσει στο μονοθέσιο της McLaren και ο πιλότος της Formula 1 δοκιμάζει την τύχη του στο μπάσκετ.

Όπως όλοι οι μεγάλοι και αναγνωρίσιμοι αθλητές, έτσι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πολλές χορηγικές υποχρεώσεις. Σε κάποιες εξ αυτών, συνεργάζεται με σπουδαία ονόματα άλλων σπορ. Ακόμη και μηχανοκίνητων.

Αυτό συνέβη σε ένα σποτ που γύρισε, μαζί με τον Λάντο Νόρις. Μάλιστα σε αυτό φαίνονται οι δυο τους να προσπαθούν να αλλάξουν ρόλους, πράγματα αρκετά δύσκολο όπως αποδείχθηκε.

Απ’ τη μία ο Νόρις που δεν είναι και το… πρώτο μπόι για μπάσκετ, ενώ από την άλλη ο Γιάννης να προσπαθεί να χωρέσει με αυτό το σώμα στο μονοθέσιο της McLaren.

Δείτε το σποτ:



