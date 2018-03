Το συγκλονιστικό μήνυμα της Κορακάκη για την 25η Μαρτίου

Εσύ, εσύ και πάλι εσύ.?? Κι αν κάποιοι πάνε να σε προδώσουν, θα έχεις πάντα τα πιστά παιδιά σου να σε κρατάνε ψηλά, εκεί που σου αξίζει. Χρόνια πολλά Ελλάδα μου! You will not say that Greeks fight like heroes, but that heroes fight like Greeks -Winston Churchill. #happyindependenceday #saviorsofthenation #greekheroes #foreverproud

A post shared by Anna Korakaki Official (@annakorakaki) on Mar 25, 2017 at 10:13am PDT