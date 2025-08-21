Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 21:54
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 12 έως τις 18 Αυγούστου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στo Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες» & «Over 2,5 γκολ» σε 8 αγώνες από τη Βραζιλία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία, έπαιξε το σύστημα 5-6-7-8 και κέρδισε 20.839,47 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Τετραπλό της 2ης ιπποδρομίας από το SAINT MALO, ένας νικητής κέρδισε 2.288,90 ευρώ.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
12 λεπτά πριν Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
EUROPA LEAGUE
Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
19 λεπτά πριν Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε
42 λεπτά πριν Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους χτυπούσαν οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε
EUROPA LEAGUE
Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ήταν... αλλού οι Θεσσαλονικείς, στο χέρι τους η πρόκριση στην Τούμπα!
42 λεπτά πριν Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ήταν... αλλού οι Θεσσαλονικείς, στο χέρι τους η πρόκριση στην Τούμπα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved