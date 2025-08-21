ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Onsports Team

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 12 έως τις 18 Αυγούστου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στo Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες» & «Over 2,5 γκολ» σε 8 αγώνες από τη Βραζιλία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία, έπαιξε το σύστημα 5-6-7-8 και κέρδισε 20.839,47 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Τετραπλό της 2ης ιπποδρομίας από το SAINT MALO, ένας νικητής κέρδισε 2.288,90 ευρώ.