Χαμός με τον Μάουρο Ικάρντι: Κουτούλησε οπαδό της Γαλατάσαραϊ – Δείτε βίντεο

Onsports Team

Ο Μάουρο Ικάρντι κατάφερε ξανά να «τραβήξει» τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και δυστυχώς όχι για την ποδοσφαιρική του αξία. Ο Αργεντινός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο που ήδη κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου, καθώς φαίνεται ότι χτύπησε με κουτουλιά έναν οπαδό της ομάδας σε δημόσια εκδήλωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και μάρτυρες, με τον Ικάρντι να κουτουλά οπαδό που τον πλησίασε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν ειπώθηκε κάτι μεταξύ τους ή ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση, προσέβαλε στον Αργεντινό άσο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο επιθετικός δεν είπε κουβέντα μετά το περιστατικό. Αντιθέτως, αποχώρησε ήρεμος, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τσίνα Σουάρες.