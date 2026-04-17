EURO 2026 Χάντμπολ Γυναικών: Στον 3ο όμιλο η Εθνική, κληρώθηκε με Δανία, Ισπανία και Τουρκία

Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του EURO 2026 έμαθε η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Η ομάδα του Μενέλαου Δανήλου, η οποία είχε τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης, «έπεσε» στον 3ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει την -δευτεραθλήτρια Ευρώπης- Δανία, την Ισπανία και την Τουρκία, με τα ματς του γκρουπ να διεξάγονται στην Αττάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι το EURO 2026 θα διεξαχθεί το διάστημα 3-20 Δεκεμβρίου σε Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία με τη συμμετοχή 24 ομάδων, ενώ οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο προκρίνονται στον βασικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Οι αγώνες του βασικού γύρου θα πραγματοποιηθούν σε Κλουζ-Ναπόκα και Κατοβίτσε, ενώ η "Spodek Arena" του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει το τελευταίο τριήμερο της διοργάνωσης, με τους ημιτελικούς (18/12) και τους αγώνες για τα μετάλλια (20/12).

Οι όμιλοι του EURO 2026 που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Οραντέα - Ρουμανία)

Ουγγαρία

Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Ισλανδία

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Κλουζ-Ναπόκα - Ρουμανία)

Νορβηγία

Ρουμανία

Ελβετία

Σκόπια

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Αττάλεια - Τουρκία)

Δανία

Ισπανία

Τουρκία

ΕΛΛΑΔΑ

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Μπρνο - Τσεχία)

Ολλανδία

Τσεχία

Αυστρία

Κροατία

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ (Κατοβίτσε - Πολωνία)

Γαλλία

Πολωνία

Νησιά Φαρόε

Ουκρανία

ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Μπρατισλάβα - Σλοβακία)