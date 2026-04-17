Conference League: Ιστορική πρόκριση η Στρασμπούρ, εύκολα η Κρίσταλ Πάλας - Τα ζευγάρια στους «4»

«Πατώντας» στο 3-0 του πρώτου αγώνα στην Φλωρεντία, η Κρίσταλ Πάλας δεν είχε κανένα λόγο να «ιδρώσει» στη ρεβάνς με την Φιορεντίνα στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου. Πήρε άνετα την πρόκριση για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, γνωρίζοντας «γλυκιά» ήττα με 2-1. Απέναντι της στην τετράδα θα είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία είχε εξασφαλίσει νωρίτερα το «εισιτήριο» με το 2-2 επί της Αλκμααρ.

Με τρομερή ανατροπή μετά την ήττα επί γερμανικού εδάφους με 2-0, η Στρασμπούρ πέτυχε ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League με το εμφατικό 4-0 επί της Μάιντς.

Η γαλλική ομάδα, παρότι έχασε και πέναλτι με τον Εμεγκά στο 66' κι ενώ το σκορ ήταν ήδη 2-0, βρήκε τρίτο γκολ με τον Ενκίσο στο 69' και στο 74' ο Εμεγκά πήρε «το αίμα του πίσω» «κλειδλώνοντας» το «εισιτήριο» για τους «4» όπου θ' αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την προημιτελική φάση του Conference League:

Άλκμααρ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-2

(73΄ Γένσεν, 80΄ Σιν - 58΄ Άλισον, 83΄ Μεϊρέγες)

A΄αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σαχτάρ με συνολικό σκορ 5-2

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-1

(30' πέν. Γκούντμουντσον, 53' Εντούρ - 17΄ Σαρ)

A΄αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 4-2

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 3-1

(13',51' Ζίνι, 36' πέν. Μαρίν - 60' Παλαθόν)

A΄αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Ράγιο Βαγεκάνο με συνολικό σκορ 4-3

Στρασμπούρ (Γαλλία)-Μάιντς (Γερμανία) 4-0

(36' Νανασί, 35' Ουατάρα, 69' Ενκίσο, 74' Εμεγκά)

A΄αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Στρασμπούρ με συνολικό σκορ 4-2

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)