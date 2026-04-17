Europa League: Αγγλικός «εμφύλιος» στους «4», «μυθική» ανατροπή η Μπράγκα
Αγγλικός «εμφύλιος» στους ημιτελικούς του Europa League, ενώ ιστορική πρόκριση με «μυθική» ανατροπή πέτυχε η Μπράγκα εις βάρος της Μπέτις στην Ισπανία.
Όπως αναμενόταν μετά το υπέρ της 3-1 στο «Ρενάτο Νταλ'Αρα», η Αστον Βίλα έκανε «περίπατο» επί της Μπολόνια και στο Μπέρμιγχαμ και με το τελικό.... πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ, η οποία απέκλεισε την Πόρτο ().
Οι «χωριάτες» έκαναν επίδειξη δύναμης με 4-0 απέναντι στους «ροσομπλού», καθώς προηγήθηκαν με 3-0 στο πρώτο μέρος, ενώ έχασαν και πέναλτι με τον Ρότζερς (25'). Στο «Σίτι Γκράουντ» η αποβολή του Μπέντναρεκ στο 8' έδωσε την ευκαιρία στην Φόρεστ να σκοράρει στο 12' και να φτάσει...
Ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς πέτυχε η Μπράγκα στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης. Το 1-1 στην Πορτογαλία με την Μπέτις έφερε τους Ανδαλουσιάνους σε «θέση... οδηγού» πριν το ημίωρο με το υπέρ τους 2-0. Η Μπράγκα, όμως, «απάντησε» με 4 γκολ, τα 3 στο β' μέρος και με το εμφατικό 4-2 πανηγύρισε απόλυτα δικαιολογημένα την είσοδό της στα ημιτελικά, όπου περίμενε η Φράιμπουργκ.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την προημιτελική φάση του Europa League:
Θέλτα (Ισπανία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3
(90'+1 Σβέντμπεργκ - 33' Ματάνοβιτς, 39',50' Σουζούκι)
Α'αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 6-1
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-0
(12' Γκιμπς-Γουάιτ)
Α' αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 2-1
Άστον Βίλα (Αγγλία)-Μπολόνια (Ιταλία) 4-0
(16' Γουότκινς, 26' Μπουέντια, 39' Ρότζερς, 89' Κονσά)
Α'αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 7-1
Μπέτις (Ισπανία)-Μπράγκα (Πόρτογαλία) 2-4
(13' Άντονι, 26' Εζαλζουλί - 38' Βίκτορ, 49' Βίτορ Καρβάλιο, 53' πέν. Όρτα, 74' Γκόρμπι)
Α'αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 5-3
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Μπράγκα (Πόρτογαλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωντσαντινούπολη)