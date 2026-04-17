Europa League: Αγγλικός «εμφύλιος» στους «4», «μυθική» ανατροπή η Μπράγκα

Αγγλικός «εμφύλιος» στους ημιτελικούς του Europa League, ενώ ιστορική πρόκριση με «μυθική» ανατροπή πέτυχε η Μπράγκα εις βάρος της Μπέτις στην Ισπανία.

Όπως αναμενόταν μετά το υπέρ της 3-1 στο «Ρενάτο Νταλ'Αρα», η Αστον Βίλα έκανε «περίπατο» επί της Μπολόνια και στο Μπέρμιγχαμ και με το τελικό.... πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ, η οποία απέκλεισε την Πόρτο ().

Οι «χωριάτες» έκαναν επίδειξη δύναμης με 4-0 απέναντι στους «ροσομπλού», καθώς προηγήθηκαν με 3-0 στο πρώτο μέρος, ενώ έχασαν και πέναλτι με τον Ρότζερς (25'). Στο «Σίτι Γκράουντ» η αποβολή του Μπέντναρεκ στο 8' έδωσε την ευκαιρία στην Φόρεστ να σκοράρει στο 12' και να φτάσει...

Ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς πέτυχε η Μπράγκα στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης. Το 1-1 στην Πορτογαλία με την Μπέτις έφερε τους Ανδαλουσιάνους σε «θέση... οδηγού» πριν το ημίωρο με το υπέρ τους 2-0. Η Μπράγκα, όμως, «απάντησε» με 4 γκολ, τα 3 στο β' μέρος και με το εμφατικό 4-2 πανηγύρισε απόλυτα δικαιολογημένα την είσοδό της στα ημιτελικά, όπου περίμενε η Φράιμπουργκ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την προημιτελική φάση του Europa League:

Θέλτα (Ισπανία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

(90'+1 Σβέντμπεργκ - 33' Ματάνοβιτς, 39',50' Σουζούκι)

Α'αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 6-1

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-0

(12' Γκιμπς-Γουάιτ)

Α' αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 2-1

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Μπολόνια (Ιταλία) 4-0

(16' Γουότκινς, 26' Μπουέντια, 39' Ρότζερς, 89' Κονσά)

Α'αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 7-1

Μπέτις (Ισπανία)-Μπράγκα (Πόρτογαλία) 2-4

(13' Άντονι, 26' Εζαλζουλί - 38' Βίκτορ, 49' Βίτορ Καρβάλιο, 53' πέν. Όρτα, 74' Γκόρμπι)

Α'αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 5-3

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Μπράγκα (Πόρτογαλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωντσαντινούπολη)