Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το ΟΑΚΑ, όπου οι «πράσινοι» ψάχνουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης και σιγουριάς στην Σαμψούντα.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του παρουσία με την πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ. Κόντρα στη Σαμψουνσπόρ, το κίνητρο για το «τριφύλλι» παραμένει τεράστιο. Πρώτος αγώνας των play offs του Europa League, όπου τόσο το πρεστίζ όσο και τα οικονομικά δεδομένα, είναι ανώτερα.

Στο ΟΑΚΑ η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δίνει την πρώτη απ’ τις δύο «μάχες». Η ρεβάνς είναι στις 28 Αυγούστου στη Σαμψούντα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να πάει με τον απόλυτο αέρα προβαδίσματος εκεί.

Η ελληνική ομάδα έχει αρκετά προβλήματα καθώς εκτός είναι οι Τζούρισιτς και Γεντβάι, ενώ δεν υπάρχει πλέον Μαξίμοβιτς καθώς παραχωρήθηκε προ ημερών. Στη διάθεση του προπονητή ο Καλάμπρια αλλά και ο Μπακασέτας που επιστρέφει.

Αυτή είναι η πρώτη ιστορικά αναμέτρηση των δύο ομάδων. Η Σαμσουνσπόρ είναι γεμάτη ενθουσιασμό καθώς δίνει τον πρώτο ευρωπαϊκό της αγώνα. Τερμάτισε 3η στο τουρκικό πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν και φέτος έχει αρχίσει με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα από την Ισπανία. Βοηθοί οι συμπατριώτες του Ντιέγκο Μπάμπερο, Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος ο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Φερνάντεζ Φερνάντεθ και Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του σπουδαίου αγώνα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Σαμσουνσπόρ: