«Στο στόχαστρο του Ηρακλή ο Ντε Σίλιο»

Ο Βάλτερ Ματσάρι έχει βάλει στο στόχαστρο και τον Ματία Ντε Σίλιο, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για το ενδεχόμενο συνεργασίας, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα.

Ο 33χρονος δεξιός μπακ παραμένει ελεύθερος από το καλοκαίρι του 2025, όταν έληξε το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους. Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Μίλαν, Λιόν και Έμπολι, με σημαντικές παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο.

Συνολικά, ο Ντε Σίλιο μετρά 133 συμμετοχές με τη Μίλαν και 117 με τη Γιουβέντους, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα, αποτελώντας μια έμπειρη λύση για την αμυντική γραμμή.