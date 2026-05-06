Ξεπέρασε την ίωση ο Σιώπης, προβλήματα για Μπενίτεθ

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Μανώλη Σιώπη να επιστρέφει σε δράση αλλά και πάλι να έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

H ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα μετείχε ο Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».