· Παναθηναϊκός

Ξεπέρασε την ίωση ο Σιώπης, προβλήματα για Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Κυριακής με την ΑΕΚ (10/5, 19:30) με τον Ισπανό τεχνικό να μετράει και πάλι απόντες.

Ξεπέρασε την ίωση ο Σιώπης, προβλήματα για Μπενίτεθ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Μανώλη Σιώπη να επιστρέφει σε δράση αλλά και πάλι να έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

H ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα μετείχε ο Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:38 EUROLEAGUE

Συνάντηση EuroLeague – ABA με φόντο συνεργασία

16:28 ΣΠΟΡ

Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

16:16 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Μεσημέρι Πέμπτης η μάχη με τον Μάχατς

16:05 SUPER LEAGUE

Ξεπέρασε την ίωση ο Σιώπης, προβλήματα για Μπενίτεθ

15:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με 16 παίκτες και προβλήματα η Μάλαγα στη Μπανταλόνα

15:52 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο πλευρό των συμπαικτών του ο Σλούκας πριν το Game 3 με τη Βαλένθια (vid)

15:45 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για καταστροφή καθισμάτων

15:35 SUPER LEAGUE

ΠΣΑΠΠ: Παραμένει πρόεδρος ο Μπαντής

15:15 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Τέλος ο Γιάννης Μπουζούκης

14:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Basketball Champions League: Οι αγώνες της ΑΕΚ για το Final 4 στα «παρκέ» της COSMOTE TV

14:23 EUROLEAGUE

Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Δημήτρη Διαμαντίδη για τα γενέθλιά του

14:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Υπέγραψε στη Μπόχουμ ο Τσόκαϊ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας