Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» ο Μπακασέτας

Το 100o του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατέγραψε ο Τάσος Μπακασέτας στο αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των play-offs της Super League.

Ο αρχηγός της Εθνικής βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2024 στην ομάδα του «τριφυλλιού» και σε διάστημα δυόμισι ετών έχει προλάβει να καταγράψει 100 συμμετοχές με τα πράσινα.

Σε όλη αυτή την πορεία, ο Μπακασέτας έχει απολογισμό 20 γκολ και 10 ασίστ.

Πρώτος στη σχετική λίστα με ρεκόρ συμμετοχών είναι ο Κριστόφ Βαζέχα με 508, με τον Γιάννη Γκούμα να ακολουθεί με 413.