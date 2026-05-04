· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» ο Μπακασέτας

Το ορόσημο των 100 συμμετοχών με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. 

Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές με το «τριφύλλι» ο Μπακασέτας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 100o του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατέγραψε ο Τάσος Μπακασέτας στο αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των play-offs της Super League.

Ο αρχηγός της Εθνικής βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2024 στην ομάδα του «τριφυλλιού» και σε διάστημα δυόμισι ετών έχει προλάβει να καταγράψει 100 συμμετοχές με τα πράσινα.
Σε όλη αυτή την πορεία, ο Μπακασέτας έχει απολογισμό 20 γκολ και 10 ασίστ.

Πρώτος στη σχετική λίστα με ρεκόρ συμμετοχών είναι ο Κριστόφ Βαζέχα με 508, με τον Γιάννη Γκούμα να ακολουθεί με 413.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:58 NBA

NBA: Πολυζήτητος ο Άαρον Γκόρντον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

14:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό

14:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ ο διάδοχος του Νίκολιτς

14:18 BET ON

Η Ρόμα μπορεί να… εκθέσει τη Φιορεντίνα

14:00 MVP

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Ο πιο χρήσιμος «δεύτερος» που έγινε πρώτος όταν χρειάστηκε

13:57 BET ON

Αγγλία και Ιταλία για τον δρόμο του ταμείου

13:43 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα με αντίπαλο τον Μάχατς στη Ρώμη

13:40 EUROLEAGUE

Μονακό: Με την πλάτη στον τοίχο ενόψει του Game 3

13:34 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ σε Λεωφόρο και Τούμπα και Final Four που έρχεται

13:30 BET ON

Λαϊκό Λαχείο: Αλλάζει η ημέρα των κληρώσεων - Κάθε Τετάρτη οι κληρώσεις του παιχνιδιού της Allwyn

13:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα σενάρια από Ιταλία για Ντε Φράι

13:07 EUROLEAGUE

Μονακό: Εκτός και ο Τάις για το Game 3 με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας