Ηρακλής: Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρι

Ο Βάλτερ Ματσάρι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (29/4), ώστε να συζητήσει με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, προκειμένου ο 64χρονος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο του «Γηραιού».

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η ομάδα του Ηρακλή, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να έχει βρει τον άνθρωπο που θα τον οδηγήσει την επόμενη σεζόν στα μεγάλα σαλόνια της Super League στο πρόσωπο του Βάλτερ Ματσάρι.

Ο Ιταλός αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή για τον πάγκο του «Γηραιού», με πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη (29/4) προκειμένου να συζητήσει με τον πρόεδρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Βάλτερ Ματσάρι έχει διαγράψει μακρά πορεία στους πάγκους με θητεία μεταξύ άλλων σε Ίντερ, Νάπολι, Γουότφορντ και Τορίνο. Ο 64χρονος έχει κατακτήσει με τη Νάπολι Κύπελλο Ιταλίας και η πιθανή άφιξή του στη συμπρωτεύουσα προκαλεί αισιοδοξία στις τάξεις των φίλων του Ηρακλή ενόψει της νέας σεζόν στη μεγάλη κατηγορία.

