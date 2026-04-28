ΠΑΟΚ: Προετοιμασία χωρίς τέσσερις για Ολυμπιακό
Onsports Team 28 Απριλίου 2026, 22:35
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Προετοιμασία χωρίς τέσσερις για Ολυμπιακό

Γιακουμάκης, Λόβρεν, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» στην Τούμπα.

Μετά τις συσκέψεις κορυφής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, Ράζβαν Λουτσέσκου και αρχηγοί του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος ήταν η προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, συνεχίζοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (Κυριακή 3/5, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος. Τα δεδομένα για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι γνωστά.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία. Κάτι που σημαίνει πως δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι της Κυριακής και, πιθανότατα, να μην προλάβουν άλλο ματς στη φετινή σεζόν. Την Τέταρτη (29/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.



