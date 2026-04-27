Παναθηναϊκός: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου - CEO ο Γιουρέλης

Ο Στέφανος Γιουρέλης αναλαμβάνει CEO, ενώ ο Γιάννης Αλαφούζος παραμένει πρόεδρος. Εκλογή νέου Δ.Σ. στην ατζέντα.

Σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προχώρησε τη Δευτέρα (27/4) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με βασικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη διοικητική δομή, ο Στέφανος Γιουρέλης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, θέση που μέχρι πρότινος κάλυπτε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παραμένει πρόεδρος της ΠΑΕ. Οι υπόλοιπες θέσεις στο οργανόγραμμα δεν αλλάζουν.

Παράλληλα, από τις 8 Μαρτίου στο Δ.Σ. έχει ενταχθεί ως Α’ αντιπρόεδρος ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, επιστρέφοντας μετά από τρία χρόνια στη διοικητική δομή του συλλόγου.

Αναλυτικά, στην πρόσκληση αναφέρεται:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 18η του μηνός Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Διάφορες εγκρίσεις-ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 25η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην έδρα της Εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2026 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 25η Μαΐου 2026 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 27 Απριλίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».