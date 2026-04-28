Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «κλείδωσε» επιστροφή στο Champions League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στη League Phase του Champions League μετά από δύο χρόνια, καθώς με τη νίκη της με 2-1 επί της Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ» διατήρησε την 3η θέση στη βαθμολογία της Premier League.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, έχει διαφορά +11 από την 6η Μπράιτον, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την ανατροπή στη μάχη της τετράδας και της ευρωπαϊκής εξόδου.

Το παιχνίδι κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα χάρη στα τέρματα των Κασεμίρο και Σέσκο, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Η Μπρέντφορντ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 87’ με τον Γένσεν, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 91΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 95΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 96΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (51΄ Σούτσεκ, 92΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0 (9΄ Έζε)

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 2-1 (11' Κασεμίρο, 43' Σέσκο - 87' Γένσεν)

Η βαθμολογία (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ 73 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 61

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπράιτον 50

Μπόρνμουθ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 48

Φούλαμ 48

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 46

Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 40

Νότιγχαμ Φόρεστ 39

Γουέστ Χαμ 36

Τότεναμ 34

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--