Παναθηναϊκός: Καλοκαίρι χωρίς περιθώρια λάθους στην Ευρώπη – Τα νέα δεδομένα

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κι έφερε νέα δεδομένα όσον αφορά στις ομάδες που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην Ευρώπη – Με τα τωρινά δεδομένα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση.

Το «τριφύλλι», όπως συγκλονιστικού απροόπτου θα καταλάβει την τέταρτη θέση στα playoffs 1-4, κάτι που, μετά την επιτυχία των Κρητικών, σημαίνει ότι θα αγωνιστεί στο Conference League.

Όπως συνέβη την τρέχουσα σεζόν με την ΑΕΚ, έτσι κι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase. Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η κλήρωση για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου, ενώ οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου.

Θετικό στοιχείο για το «τριφύλλι» αποτελεί το γεγονός πως, χάρη στις πρόσφατες ευρωπαϊκές του παρουσίες, θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών για τα προκριματικά του Conference League.

Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει, τουλάχιστον θεωρητικά, πιο προσιτούς αντιπάλους στην προσπάθειά του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Δημάτος: «Τι αλλάζει στην Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες»

Ο νυν Σύμβουλος media της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, μέσω ανάρτησής του, εξηγεί πώς διαμορφώνονται πλέον τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» για τις ελληνικές ομάδες. Αναλυτικά:

«Μετά την κατάκτηση Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και βάσει access list και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου!

Ο 2ος στο League Path του Champions League (με δύο κανονάκια αποκλεισμού για πρόκριση σε League Phase), ο 3ος στο Europa με ένα κανονάκι αποκλεισμού και ο 4ος στο Conference με την αναγκαιότητα του τρία στα τρία!

Πιθανότητες για προαγωγή στον τρίτο προκριματικό του Champions League ως δεύτερος υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, αν γίνει rebalancing με τον κάτοχο του εφετινού Europa (μόνο αν είναι η Αστον Βίλα)!

Ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες λόγω συντελεστή και για απευθείας θέση στο Europa αν υπάρξει rebalancing με τον εφετινό κάτοχο του Conference (μόνο αν είναι η Σαχτάρ)…»