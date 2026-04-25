Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17

Οnsports team

Ο Παναθηναϊκός Κ17 βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το αήττητο στη φετινή σεζόν και χρειάζεται πλέον μόλις δύο βαθμούς στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο. Η διαφορά από την ΑΕΚ παρέμεινε στους πέντε βαθμούς κι από τον ΠΑΟΚ στους δέκα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Φώτη, έπειτα από ασίστ του Νεμπή. Η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα και στο 5’ έφερε το παιχνίδι στα ίσια με γκολ του Αργυρίου.

Οι γηπεδούχοι αναζήτησαν άμεσα το δεύτερο γκολ, όμως μια καίρια επέμβαση του Φιλιππιάδη στο 15' και μια απόκρουση του Βαζιντάρη σε ανάποδο ψαλίδι του Φώτη στο 17' κράτησαν το σκορ στο 1-1. Η ΑΕΚ απάντησε με ένα σουτ του Τσαντήλα στο 42' που έφυγε άουτ και το ημίχρονο τελείωσε ισόπαλο.

Στο δεύτερο μέρος το σκορ δεν άλλαξε, όμως η ΑΕΚ έχασε μεγάλες ευκαιρίες για γκολ. Στο 67' η κεφαλιά του Ποντίκη έφυγε άουτ, ενώ στο 83' η απευθείας εκτέλεση φάουλ αποκρούστηκε δύσκολα. Η πιο μεγάλη στιγμή, όμως, ήταν αυτή του 93' με την πάσα του Λιάκου στον Αργυρίου και το σουτ του τελευταίου που απέκρουσε ο Γείτονας.

Το αποτέλεσμα άφησε ικανοποιημένο τον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει αήττητος την πορεία του και βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Γκαρτζονίκας), Σέμος, Λάβδας, Κουμουκέλης (86’ Κονής), Μπινιάρης, Πετούσης (75’ Κάρο), Καραγκούνης (86’ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (67’ Κρητικός), Νεμπής, Φώτης.

ΑΕΚ: Βαζιντάρης, Μαρίνος, Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Χατζόπουλος, Στεργιαρόπουλος (85' Γερούκαλης) Κασίδης (66' Σιούτας) Φραντζεσκάκης, Τσαντήλας, Ποντίκης (74' Λιάκος) Αργυρίου.