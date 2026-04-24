Παναθηναϊκός: Ανεβάζει στροφές ο Πάλμερ-Μπράουν ενόψει ΑΕΚ

Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Αμερικανός στόπερ. Ποιοι «πράσινοι» ακολούθησαν ατομικό και ποιοι έκαναν θεραπεία.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τα ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίστηκε την Παρασκευή με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων. Θετική εξέλιξη για τον Ράφα Μπενίτεθ αποτέλεσε η συμμετοχή του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν σε μέρος της προπόνησης.

Από εκεί και πέρα, οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ντέσερς και Σισοκό υποβλήθηκαν σε θεραπεία.