Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ανεβάζει στροφές ο Πάλμερ-Μπράουν ενόψει ΑΕΚ
Eurokinissi Sports
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 14:43
Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Αμερικανός στόπερ. Ποιοι «πράσινοι» ακολούθησαν ατομικό και ποιοι έκαναν θεραπεία.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τα ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίστηκε την Παρασκευή με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων. Θετική εξέλιξη για τον Ράφα Μπενίτεθ αποτέλεσε η συμμετοχή του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν σε μέρος της προπόνησης.

Από εκεί και πέρα, οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ντέσερς και Σισοκό υποβλήθηκαν σε θεραπεία.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved