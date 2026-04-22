Super League: Μάχες παραμονής σε Σέρρες, Λάρισα και Τρίπολη - Το πρόγραμμα και τα δεδομένα

Η 4η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμες αναμετρήσεις στη μάχη της παραμονής, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε Σέρρες, Λάρισα και Τρίπολη.

Στις 16:00, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από σπουδαία εκτός έδρας νίκη 3-2 επί του Παναιτωλικού, με τον Άλεξ Τεϊσέιρα να πρωταγωνιστεί, αποτέλεσμα που τους επέτρεψε να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δεν αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι.

Αντίθετα, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας των play outs και έχει αποκτήσει σημαντική απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Την προηγούμενη αγωνιστική πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΛ, χάρη σε εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν θα έχει στον πάγκο τον Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Μανσούρ, Κίνι, Τσαντίλας και ο τιμωρημένος Τσούμπερ.

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ υποδέχεται την Κηφισιά (17:00) σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό βάρος. Οι «βυσσινί» βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς μετά από τρεις διαδοχικές ήττες παραμένουν χωρίς βαθμό στα playouts και έχουν υποχωρήσει στην επικίνδυνη ζώνη. Τα αμυντικά προβλήματα είναι εμφανή, με οκτώ γκολ παθητικό, γεγονός που αυξάνει την πίεση για άμεση αντίδραση.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά δείχνει πιο σταθερή ανασταλτικά, επιλέγοντας συντηρητική προσέγγιση. Τα δύο συνεχόμενα 0-0 αποτυπώνουν τη διάθεσή της να προστατεύσει το μηδέν, ακόμη κι αν αυτό περιορίζει την επιθετική της παραγωγή. Με 29 βαθμούς, διατηρεί ένα σημαντικό «μαξιλαράκι» και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στην Τρίπολη (20:00), ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Παναιτωλικό σε μια ακόμη κομβική αναμέτρηση. Οι Αρκάδες προέρχονται από δεύτερη διαδοχική «λευκή» ισοπαλία, αυτή τη φορά απέναντι στην Κηφισιά, δείχνοντας έμφαση στην αμυντική λειτουργία. Βρίσκονται στο -2 από τις θέσεις σωτηρίας και αναζητούν επειγόντως νίκες για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από καιρό, χάνοντας με 3-2 από τον Πανσερραϊκό, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε νωρίς. Παραμένει στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, ωστόσο δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την παραμονή και καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά τη συνέχεια, καθώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διαφορά ασφαλείας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των play outs:

Τετάρτη 22 Απριλίου

16:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (Novasports Prime)

17:00 ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά (Cosmote Sport 1HD)

20:00 Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (Novasports 2HD)

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 34

Παναιτωλικός 30

Κηφισιά 29

Πανσερραϊκός 24

ΑΕΛ Novibet 23

Αστέρας AKTOR 22