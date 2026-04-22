Ο Ζίνι του... Λεβαδειακού επέστρεψε και «οδηγεί» την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Γιάννης Χονδρός

Μετά τους πολύμηνους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν μέσα στη σεζόν, ο Ζίνι δήλωσε βροντερό «παρών» στα παιχνίδια με Ράγιο Βαγιεκάνο και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ βρίσκει τον x-factor που θα την οδηγήσει στον τίτλο και ο ίδιος θυμίζει... Λεβαδειακό .

Με τη νίκη της επί του ΠΑΟΚ με 3-0 στην «Allwyn Arena» η ΑΕΚ καλπάζει πλέον προς τον τίτλο. Με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν και τη βαθμολογική διαφορά από τον Ολυμπιακό στους πέντε βαθμούς, η «Ένωση» πρέπει να κάνει αυτοκτονικά πράγματα πλέον για να χάσει αυτό το πρωτάθλημα.

Στην Ευρώπη το πρόσημο είναι κάτι παραπάνω από θετικό, με την ΑΕΚ να αποκλείεται στις λεπτομέρεις στα προημητελικά του Conference League από τη Ράγιο Βαγιεκάνο (4-3 συνολικό σκορ).

Κύριος παρανομαστής στο φινάλε του πρωταθλήματος αλλά και στα παιχνίδια με τη Ράγιο έχει όνομα και λέγεται Ζίνι ή Αμπροζίνι Αντόνιο Σαλβαδόρ όπως είναι το πλήρες όνομά του.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός «βγήκε» από τη... ναφθαλίνη, έχοντας χάσει συνολικά 21 από τα 49 παιχνίδια της ομάδας του με πάνω από 100 ημέρες απουσίας. Ο Μάρκο Νίκολιτς ελέω της απουσίας του Λούκα Γιόβιτς να τον έριξε στο βασικό σχήμα κόντρα στη Ράγιο. Εκείνος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, σκοράροντας δύο τέρματα, τα πρώτα του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πριν αντικατασταθεί στο 77'. Αυτή ήταν και η κορυφαία εμφάνισή του με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων.

Με τον Γιόβιτς εκτός και από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ λόγω στομαχικών διαταραχών, η απόφαση για τον Νίκολιτς φάνταζε μονόδρομος. Ζίνι ξανά στην ενδεκάδα. Αποτέλεσμα; 3-0 σε μια από τις πιο κυριαρχικές εμφανίσεις της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ίδιος μπορεί να μην σκόραρε, ωστόσο έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο, έχοντας συνολικά τέσσερις προσπάθειες στην εστία (οι δύο στο πρώτο ημίχρονο), δημιουργώντας με τις συνεχές κινήσεις του ρήγματα στην άμυνα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Αποτέλεσμα statement για την ΑΕΚ, ξεκάθαρα βήματα προόδου για τον Ζίνι που πλέον προκαλεί πονοκέφαλο στον Νίκολιτς όσο αναφορά τη θέση «9». Με αυτές τις δύο του εμφανίσεις ο 23χρονος επιθετικός μας θύμισε κάτι από την περσινή χρονιά του -ως δανεικός- στον Λεβαδειακό. Εκεί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας των Βοιωτών με 14 τέρματα σε 30 συμμετοχές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως την προηγούμενη σεζόν, πρώτος σε τέρματα για την ΑΕΚ ήταν ο Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος βρήκε δίχτυα μόλις επτά φορές, αποτέλεσμα της προβληματικής περσινής σεζόν για την Ένωση. Οι κιτρινόμαυροι είχαν δώσει τον πρώτο σκόρερ τους δανεικό, πλέον όμως επέστρεψε και τους οδηγεί στον τίτλο.