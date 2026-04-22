Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ο υψηλός... ανταγωνισμός για Ντε Φράι
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 12:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Προτάσεις από Ολυμπιακό και Μπενφίκα φέρεται να έχει δεχθεί ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, Στέφαν Ντε Φράι, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν

Μπενφίκα και Ολυμπιακός έχουν μπει γερά στο κόλπο για την απόκτηση του 34χρονου πολύπειρου στόπερ της Ίντερ Στέφαν Ντε Φράι.

Συγκεκριμένα δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για μάχη μεταξύ των δύο κλαμπ για την υπογραφή του διεθνή Ολλανδού.

Ο Ντε Φράι έχει χάσει τη θέση του βασικού στόπερ στην ομάδα της Ίντερ, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις 15 συμμετοχές στη φετινή χρονιά με συνολικά 995 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Λάτσιο και Φέγενορντ ενώ έχει καταγράψει και 76 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΠΟΡ
