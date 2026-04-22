Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι προθέσεις Πάρμα για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση και οι απαιτήσεις

EPA/Lorenzo Cattani, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Οι Ιταλοί θέλουν να κρατήσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, αλλά όλα θα κριθούν από την απόφαση του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Θετικές εντυπώσεις έχει αφήσει στην Πάρμα ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, με την ιταλική ομάδα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραχωρήθηκε ως δανεικός τον Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό και μέχρι στιγμής παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα, καταγράφοντας 10 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Πάρμα είναι ευχαριστημένη από την παρουσία του 29χρονου και προτίθεται να ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την επόμενη μέρα της συνεργασίας τους. Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» είναι υψηλές, κάτι που δυσκολεύει μια ενδεχόμενη μεταγραφή.

#Parma are very satisfied with Gabriel #Strefezza’s performances and are ready to open talks with #Olympiacos to try to keep him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026

Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται οι Ιταλοί να κινηθούν προς την κατεύθυνση της επέκτασης του δανεισμού του παίκτη.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η στάση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αποφασίσει αν ο Στρεφέτσα βρίσκεται στα πλάνα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.