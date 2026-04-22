Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι προθέσεις Πάρμα για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση και οι απαιτήσεις
EPA/Lorenzo Cattani, ΑΜΠΕ
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 10:45
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι προθέσεις Πάρμα για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση και οι απαιτήσεις

Οι Ιταλοί θέλουν να κρατήσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, αλλά όλα θα κριθούν από την απόφαση του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Θετικές εντυπώσεις έχει αφήσει στην Πάρμα ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, με την ιταλική ομάδα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραχωρήθηκε ως δανεικός τον Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό και μέχρι στιγμής παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα, καταγράφοντας 10 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Πάρμα είναι ευχαριστημένη από την παρουσία του 29χρονου και προτίθεται να ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την επόμενη μέρα της συνεργασίας τους. Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» είναι υψηλές, κάτι που δυσκολεύει μια ενδεχόμενη μεταγραφή.

Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται οι Ιταλοί να κινηθούν προς την κατεύθυνση της επέκτασης του δανεισμού του παίκτη.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η στάση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αποφασίσει αν ο Στρεφέτσα βρίσκεται στα πλάνα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.



BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανταμοιβή του κόσμου - Γενική είσοδος 5 ευρώ με Μύκονο
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανταμοιβή του κόσμου - Γενική είσοδος 5 ευρώ με Μύκονο
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η ομιλία Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν μετρά το πλεονέκτημα στα play offs»
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η ομιλία Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν μετρά το πλεονέκτημα στα play offs»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ο υψηλός... ανταγωνισμός για Ντε Φράι
40 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ο υψηλός... ανταγωνισμός για Ντε Φράι
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΟΚ: Το ΔΣ έδωσε και επίσημα τον τίτλο στον Αθηναϊκό
59 λεπτά πριν ΕΟΚ: Το ΔΣ έδωσε και επίσημα τον τίτλο στον Αθηναϊκό
