Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Ζαρουρί μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Επιστροφή στις προπονήσεις στο Κορωπί για τον Παναθηναϊκό, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – Αποθεραπεία για βασικούς, ειδικά προγράμματα για αρκετούς παίκτες.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ανάς Ζαρουρί να ακολουθεί θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Απογευματινή ήταν η πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο από 45 λεπτά στο κυριακάτικο ματς, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ζαρουρί, Ντέσερς, Σισοκό».