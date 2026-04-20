Euroleague: Αίτημα της Χάποελ για αναβολή των αγώνων της στο Ισραήλ – Πιθανό το κεκλεισμένων με Ρεάλ

Αναβολή των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο Ισραήλ ζήτησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, ενόψει της σειράς των playoffs της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την ίδια ώρα ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο οι αναμετρήσεις να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Μέλος της διοίκησης του συλλόγου του Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να λάβει μέρος στους αγώνες στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα. Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε τους αγώνες στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η κατάσταση εδώ είναι ένα γεγονός που δημιούργησε το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει επίσης να παράσχει λύσεις γι' αυτό. Με την έναρξη του Harry's Roar, προτείναμε να κρατήσουμε τη φούσκα στο εξωτερικό αμέσως, ώστε το φορτίο των αγώνων για τις ομάδες που παίζουν σε διεθνή παιχνίδια να είναι κλιμακωτό. Το διοικητικό συμβούλιο το έφερε στο διοικητικό συμβούλιο με ανοργάνωτο τρόπο και δεν έγινε δεκτό. Με μια εκτίμηση κόστους 3 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που είδαμε και με άλλα λόγια, διασφάλισαν ότι δεν θα περνούσε

Και τι; Δημιούργησαν μια κατάσταση όπου προσπαθούν να χωρέσουν 90 ημέρες αγώνων σε 40 ημέρες, είναι σαφές ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αν αυτό είναι το μόνο πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες. Αυτό το πλαίσιο δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Δεν σκοπεύουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη σειρά μας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία εκπροσωπούμε το ισραηλινό μπάσκετ, και να κολλήσουμε εδώ. Επίσης, δεν είμαστε διατεθειμένοι να στείλουμε μια μερική ομάδα και να βλάψουμε την προετοιμασία μας».

Σκαριόλο: «Υπάρχει μια αίσθηση ότι κερδίσαμε κάτι και μπορεί να μας το αφαιρέσουν»

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο οι αναμετρήσεις να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τοποθετήθηκε σχετικά με αυτό το σενάριο, εκφράζοντας τον προβληματισμό του. «Υπάρχει μια αίσθηση ότι κερδίσαμε κάτι και μπορεί να μας το αφαιρέσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός: «Μπορώ να απαντήσω από την πλευρά της ομάδας. Η ομάδα κέρδισε, μέσα στο παρκέ, μετά την κανονική περίοδο της EuroLeague, το δικαίωμα να δώσει τρία από τα πέντε παιχνίδια στην έδρα της. Και οι φίλαθλοι επίσης το κέρδισαν αυτό. Ωστόσο, επειδή δεν είναι μια απόφαση που μπορώ να πάρω εγώ, δεν έχει νόημα να πω τι θα προτιμούσα. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου απόφαση. Η ομάδα και ο κόσμος έχουν κάνει το κομμάτι τους. Τώρα, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την απόφαση θα εξετάσουν σίγουρα προσεκτικά όλους τους παράγοντες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια αίσθηση ότι έχεις κερδίσει κάτι που μπορεί να σου αφαιρεθεί χωρίς δική σου υπαιτιότητα. Την ίδια στιγμή, έχουμε εμπιστοσύνη στον σύλλογο ότι θα κάνει το σωστό. Πέρα από αυτό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα, όταν παρθεί η απόφαση, και ελπίζουμε να είναι αυτή που θέλουν όλοι».