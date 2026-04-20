ΠΑΟΚ: «Ένας αιώνας περηφάνειας, αντίστασης, ονείρου και κατάκτησης» - Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

Onsports Team

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα social media, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιστορικού εορτασμού για τον σύλλογο.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ετοιμάσει μια σειρά από εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, με το επίκεντρο να βρίσκεται την Δευτέρα 20 Απριλίου, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο εμβληματικός χώρος της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.

Από τις 11:00 έως τις 21:00, η πλατεία θα αποτελέσει ένα ανοιχτό και διαδραστικό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με εικόνες, ήχους και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με ένα εντυπωσιακό drone show που θα φωτίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας με τον πιο θεαματικό τρόπο τη μεγάλη αυτή ημέρα για τον σύλλογο.

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ. Τέσσερα γράμματα. Ένα έμβλημα. Μία ιδέα. Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί σε κάθε γωνιά της Γης. Μία σπίθα έγινε φλόγα. Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μνήμη. Είναι πάθος. Είναι οικογένεια.

Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει… Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ. Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ. Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους, δεν σταματήσαμε ποτέ. Δεν λυγίσαμε. Δεν ξεχάσαμε. Δεν σιωπήσαμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Πιο πολλοί. Γίναμε ένα.

Και τώρα… δεν κοιτάμε πίσω. Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο. Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών. 100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας! Κι είμαστε ακόμα στην αρχή...».