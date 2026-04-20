«Ελληνορωμαϊκή» στην Πόλη, τραυματίας ο Σίλβα (vid)
Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 10:10
EUROLEAGUE

Η Φενέρ κέρδισε την Τραμπζονσπόρ εντός έδρας σε ένα παιχνίδι που άπαντες στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβτσίους έχουν το μυαλό τους στον τραυματισμό του Κρις Σίλβα.

Η Φενέμρπαχτσε όχι μόνο... ίδρωσε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τράμζοσπορ, αλλά είδε και τον Κρις Σίλβα να τραυματίζεται με τη διάγνωση ακόμα να μην είναι ξεκάθαρη. 

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, σε μια φάση διεκδίκησης ριμπάουντ, όπου δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα που θύμιζε πάλη, από τον Εγκέ Αράρ.

Πλέον, άπαντες στην ομάδα της πρωταθλήτριας Ευρώπης περιμένουν τα νεότερα από το ιατρικό επιτελείο, καθώς πλησιάζει και η έναρξη των playoffs με τη Ζαλγκίρις. 



