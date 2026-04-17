«Foot Mercato»: «Εξετάζει Πελμάρ ο Παναθηναϊκός»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φαίνεται πως είναι ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός της Γιαγκελόνια

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στο μυαλό του το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, τα δημοσιεύματα του εξωτερικού όμως τον θέλουν να εξετάζει παράλληλα μεταγραφικούς στόχους εν όψει της νέας σεζόν.

Το «Foot Mercato» αναφέρει συγκεκριμένα πως ο Παναθηναϊκός, έχοντας ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, εξετάζει ενδελεχώς τον Αντί Πελμάρ της Γιαγκελόνια.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τη Κλερμόν Φουτ στη Γιαγκελόνια του Δημήτρη Ράλλη δεν ενδιαφέρει μόνο τον Παναθηναϊκό καθώς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων όπως της Μπρεστ και της Βόλφσμπουργκ.

Ο Πελμπάρ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τον πολωνικό σύλλογο, έχοντας καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος με 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στη μάχη της ομάδας για τον τίτλο.